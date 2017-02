Séquestration à Sherbrooke: Pierrot Lapierre fait face à 6 chefs d'accusations

L'homme de 51 ans qui aurait séquestré et battu une femme pendant 6 heures lundi à Sherbrooke subira une évaluation psychiatrique. Pierrot Lapierre fait face à 6 chefs d'accusation de voies de fait graves, voies de faits armées, séquestration et d'avoir proféré des menaces de causer la mort et ou des lésions corporelles.



Un différend avec la victime qui l'hébergeait dans son logement de l'ouest de Sherbrooke serait à l'origine de cette affaire.



L'accusé aurait frappé la femme à coups de pieds et avec des béquilles à une quarantaine de reprises.



Il l'aurait aussi forcée à manger de la nourriture pour chats.



La Couronne s'est objectée à la remise en liberté de Pierrot Lapierre compte tenu de la gravité des accusations et de ses antécédents judiciaires.



Il reviendra devant la cour le 14 février prochain.