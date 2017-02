Séquestration d'une femme à Sherbrooke:Pierrot Lapierre apte à faire face aux procédures judiciaires

Pierrot Lapierre qui aurait séquestré et battu une femme pendant 6 heures à Sherbrooke est apte à faire face aux procédures judiciaires.

L'homme de 51 ans a été évalué en psychiatrie et il a été déclaré apte cet après-midi au palais de justice de Sherbrooke.



Un 7 e chef d'accusation de menaces s'est aussi ajouté à son dossier.



Pierrot Lapierre fait face à des accusations de voies de faits graves, voies de faits armées, séquestration et d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles.



Il aurait frappé la femme qui l'hébergeait à coups de pieds et avec des béquilles à une quarantaine de reprises.



Il l'aurait aussi forcée à manger de la nourriture pour chats.



Pierrot Lapierre reviendra devant le tribunal mercredi pour son enquête sur remise en liberté et la Couronne compte s'y objecter.