Karine Vallières

Le gouvernement du Québec annonce une aide financière de plus de 14,5 millions de dollars pour la construction de l'école C à la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke.L'investissement permettra la construction de 21 classes, soit 7 classes de plus de ce qui était prévu au départ.En audio: La députée de Richmond, Karine Vallières.Un gymnase sera ajouté en plus d'un service de garde et d'un bloc sanitaire.