Sherbrooke deviendra un pôle de recherche en cannabis médical

Mario Paradis

Sherbrooke deviendra un pôle de recherche et de développement en cannabis médical.Leur objectif sera de créer des produits issus du cannabis à des fins exclusivement médicales et de contribuer à la recherche et au développement en cette matière.En audio, le vice-président et chef de la direction financière chez Neptune Technologies et bioressources, Mario Paradis.Ces objectifs cadrent avec l'intérêt de plusieurs chercheurs de l'Institut de pharmacologie de Sherbrooke pour la prise en charge de la douleur chronique.Le consortium souhaite développer une expertise mondiale.