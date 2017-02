Simon-Pierre Canuel aurait commandé un tartare de saumon

Simon-Pierre Canuel, qui intente une poursuite civile de 515 000 $ contre le restaurant le Tapageur à la suite d'une grave réaction allergique, aurait bel et bien commandé un tartare de saumon en mai dernier. C'est la prétention de la défense dans le dossier qui revenait en cour aujourd'hui au palais de justice de Sherbrooke.



Contrairement à ce qu'allègue la poursuite, la partie défenderesse soutient que Simon-Pierre Canuel a fait défaut d'aviser de la nature de ses allergies, qu'il a été négligent en n'ayant pas son epipen sur lui et que les administrateurs du restaurant n'ont pas commis de faute.



Me Marika Douville, qui représente le Tapageur, tentera aussi de démontrer que d'autres facteurs ont pu affecter l'état de santé de l'individu, dont le tourbillon médiatique dans lequel il s'est retrouvé et des épisodes allergiques antérieurs.



Le procès, dont la date n'a pas encore été fixée, devrait durer environ une semaine.