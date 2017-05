Six nouvelles places publiques éphémères à Québec

Julie Lemieux

QUÉBEC - La Ville de Québec investit 750 000$ pour aménager cet été six places publiques éphémères.

Il s'agit de lieux de rencontres et de détente aménagés avec du matériel urbain amovible.



Quatre de ces places seront situées dans l'arrondissement de la Cité-Limoilou, soient les places de l'Hôtel-de-Ville, Jacques-Cartier, Maizerets, et la Marina St-Roch.



Les deux autres seront situées à la bibliothèque Charles-H.-Roy et en bordure du fleuve dans le secteur Montmorency à Beauport.



La vice-présidente du comité exécutif responsable de l'aménagement, Julie Lemieux, explique qu'elle aimerait qu'il y en ait éventuellement dans chacun des arrondissements...