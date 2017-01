Studio de création à l'UdeS: une nouvelle étape est franchie Cogeco Nouvelles

Une nouvelle étape est franchie dans le projet de studio de création pour les étudiants de la Faculté de génie de l'Université de Sherbrooke. Des appels d'offres ont été lancés pour des services professionnels en architecture et en ingénierie pour l'élaboration du projet.



Accessible en tout temps, le studio de création doit notamment servir de lieux d'exposition et de valorisation des travaux étudiants ainsi que d'incubateurs de projets technologiques.



Deux sites potentiels ont été identifiés pour l'instant, soit près du carrefour giratoire à proximité du Centre culturel ou sur un terrain situé à l'arrière de la Faculté de génie.



L'Université de Sherbrooke souhaite que la construction du bâtiment s'amorce en avril 2018 pour une ouverture au plus tard à la mi-novembre de la même année.