Suspect recherché dans une affaire d'introduction par effraction SQ/Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec sollicite l'aide de la population afin de retrouver un suspect en lien avec une série d'introductions par effraction ainsi que de vols Ceux-ci ont été perpétrés dans des résidences pour personnes âgées dans le secteur de Lotbinière



Il s'agit d'une résidence sur la rue Chapelle à Laurier-Station, et d'une autre sur la rue Picard à Sainte-Croix



Les incidents se sont produit les 26 et 27 juin dernier



Le suspect est un homme dans la cinquantaine, il se serait présenté sur l'heure du souper prétextant aller visiter un ami, et il en profite pour aller dans les chambres voler argent et bijoux.



Toute information pertinente à ce dossier peut être communiquée au 1-800-659-4264