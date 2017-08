Timothy Saint-Arnaud est maintenant complètement libre Archives/Cogeco Nouvelles

Timothy Saint-Arnaud est maintenant complètement libre. Son dossier revenait le 19 juillet dernier devant la Commission d'examen des troubles mentaux qui a décidé de lui accorder une liberté inconditionnelle, considérant qu'il ne représente pas un risque important pour la sécurité du public.



Le 29 février 2016, l'individu de 30 ans qui était en crise avaient menacé avec une arme blanche et une carabine à plomb des agents de la Régie de police de Memphrémagog sur la rue Saint-Luc à Magog.



Les policiers l'avaient atteint par balle à deux reprises pour le maîtriser.



Accusé de voies de fait armées, Thimothy Saint-Arnaud, qui est atteint de schizophrénie, avait été déclaré non criminellement responsable des gestes qu'il avait posés pour cause de troubles mentaux.



L'évaluation psychiatrique avait révélé qu'il ne distinguait pas le bien du mal aux moments des faits.



Depuis un an, il était en liberté sous plusieurs conditions dont celles de se conformer au plan de traitement du médecin traitant et garder la paix.