Tragédie de Lac-Mégantic: un procès à Sherbrooke pour les trois accusés Cogeco Nouvelles

Les trois accusés dans le dossier de la tragédie de Lac-Mégantic subiront leurs procès en septembre à Sherbrooke et non à Lac-Mégantic. Le tribunal a accueilli la requête en changement de venue.



Par ailleurs, le jury sera entièrement bilingue.



Le dossier revenait en cour lundi pour une série de requêtes avant procès. Le reste des discussions fait l'objet d'une ordonnance de non-publication.



Rappelons que Tom Harding, Jean Demaître et Richard Labrie sont accusés de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes en lien avec la tragédie de Lac-Mégantic.