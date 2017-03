Transports en ambulance: le CIUSSS de l'Estrie - CHUS durcit le ton

Lyne Cardinal

Le CIUSSS de l'Estrie - CHUS durcit le ton concernant les transports gratuits en ambulance.En vertu de cette politique, le transport est gratuit seulement s'il est requis médicalement et socialement.Les patients qui pourraient avoir recours à d'autres moyens de transport seront donc facturés.La directrice des services généraux au CIUSSS de l'Estrie - CHUS, Lyne Cardinal indique que les personnes âgés de 65 ans et plus sont notamment visées par cette mesure.Près de 28 000 transports en ambulance sont effectués dans les urgences sur le territoire du CIUSSS de l'Estrie - CHUS chaque année, dont 6 000 qui concernent des patients âgés de 65 ans et plus.