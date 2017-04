Travaux de décontamination à l'angle des rues Galt et Belvédère Cogeco Nouvelles

D'importants travaux de décontamination sont en cours sur le site commercial à l'intersection des rues Galt et Belvédère. Selon les informations obtenues par Cogeco Nouvelles, des firmes spécialisées ont été mandatées pour expertiser le sous-sol du stationnement.



Elles ratisseront l’entièreté du stationnement causant ainsi des désagréments aux commerçants et à leurs clientèles sur une période qui pourrait s’étirer sur plus de 7 mois.



Ce stationnement était le site de l’entreprise Unicast, voisine de l’ancienne Hooper, et avait fait l’objet de travaux similaires de décontamination il y a 12 ans.



Il avait été établi à cette époque que ces terrains avaient été remblayés au début du siècle dernier avec des résidus de l’industrie métallurgique et ils avaient subi des préjudices en raison de fuites liées à l’entreposage de produits pétroliers.