Le reportage de Claude Boucher

Chargement du lecteur ...

3 femmes ont été victimes de meurtre et un homme a été blessé en fin de journée, hier, à Shawinigan et Saint-Mathieu-du-Parc. Claude Boucher, un homme de 51 ans a été arrêté, et on en sait un peu plus sur les liens qui unissaient les personnes impliquées.