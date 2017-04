Trois morts dans un attentat au camion fou à Stokolm

STOCKHOLM - Au moins trois personnes ont été tuées vendredi quand un camion a foncé dans un grand magasin huppé au coeur de Stockholm, selon le premier ministre Stefan Lofven. M. Lofven a dit que tout permet de croire à une «attaque terroriste» et qu'une personne a été arrêtée.



Des gens qui se trouvaient dans le secteur ont fui en panique. La gare centrale de Stockholm, qui se trouve à quelques centaines de mètres de là et qui dessert aussi bien les trains que le métro, a été évacuée.



Le diffuseur SVT dit que cinq personnes ont été tuées. La radio suédoise affirme que trois personnes ont perdu la vie, tandis que la police évoque plusieurs morts et plusieurs blessés. Les renseignements suédois font état de «plusieurs blessés» sur leur page internet.



Des images diffusées en direct par la télévision font voir de la fumée s'échappant du magasin Ahlens, sur la rue Drottninggattan, dans lequel le camion a foncé. Ahlens est une grande chaîne suédoise.



«La Suède a été attaquée, a déclaré M. Lofven lors d'une conférence de presse télévisée à travers le pays. Tout porte à croire qu'il s'agit d'un geste terroriste.»



La police a dit que des coups de feu ne semblent pas avoir été tirés dans le secteur, contrairement à ce que rapportait SVT un peu plus tôt.



L'attaque n'a pas encore été revendiquée. M. Lofven a révélé l'arrestation d'une personne, sans fournir plus de détails.



Des photos prises sur place montrent un camion appartenant à un brasseur enfoncé dans le magasin. Le tabloïd Aftonbladet rapporte que le brasseur suédois Spendrups a fait savoir qu'un de ses camions lui avait été volé un peu plus tôt pendant la journée.



Plusieurs attentats terroristes ont été commis au volant de véhicules au cours des derniers mois, notamment à Londres, à Berlin et à Nice.