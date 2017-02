Trump règle encore ses comptes avec les médias (vidéo)

(98,5 FM) - Le président américain Donald Trump s'est livré à une nouvelle attaque contre les médias jeudi après-midi.

En conférence de presse à Washington, il a affirmé que les citoyens ne croyaient plus les journalistes et que la presse adoptait à son endroit un ton hargneux.

"The tone is such hatred." Watch President #Trump blasted the media during a press conference today. https://t.co/J0rRTWKGWw pic.twitter.com/ka2IuOqcNi