Martin Buteau

L'Université de Sherbrooke devra trouver 1,1 million de dollars afin d'atteindre l'équilibre budgétaire pour l'année financière en cours.Par ailleurs, des négociations sont en cours avec les différents groupes d'employés, dont le personnel de soutien et les professeurs.Une quinzaine de rencontre ont eu lieu entre le Syndicat des professeurs et la direction et il semble que l'on soit loin d'une entente.Les pourparlers avec le personnel professionnel devraient s'amorcer en février.