Alexandre Groleau

Un logement de la Place Delorme a été la proie des flammes dans la nuit de jeudi dans l'arrondissement Mont-Bellevue.

Le brasier a pris naissance vers 1h40 dans la cuisine, forçant l'évacuation de la famille, soit deux adultes et six enfants.



Comme nous l'explique Alexandre Groleau du Service incendie de Sherbrooke la cause est déjà connue: un chaudron d'huile de cuisson laissé sans surveillance sur la cuisinière.



Au total, une vingtaine de pompiers sont intervenus



Les dommages sont évalués à 25 000$.