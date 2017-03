Un ex-enseignant du Cégep de Sherbrooke obtient gain de cause contre son assaillant

Dans le cadre d'une poursuite civile, un ex-enseignant en mathématiques du Cégep de Sherbrooke qui avait été tabassé violemment en juillet 2010 vient d'obtenir gain de cause contre son agresseur.

Pascal Privé devra débourser plus de 728 000 $ avec intérêts en dédommagements à Lucien Roy qu'il avait frappé dans le Parc des montagnes vertes du Canton de Potton où il était bénévole.



Lucien Roy, 51 ans, avait averti un groupe de randonneurs qu'ils ne pouvaient circuler en VTT dans le parc quand Pascal Privé l'a assommé.



En raison de séquelles permanentes, la victime ne peut plus enseigner.



Elle souffre de problèmes de mémoire, d'audition et de dépression notamment et a déjà tenté d'attenter à sa vie.



Mentionnons que Pascal Privé a déjà été reconnu coupable au criminel de voies de faits causant des lésions dans cette affaire et avait écopé de 90 jours de prison à purger de façon discontinue.



Il a aussi été arrêté en juin 2016 dans le cadre de l'opération Muraille qui visait à démanteler un réseau de trafic de stupéfiants dans la région.