Les policiers de Gatineau ont arrêté les deux suspects recherchés concernant cet homme battu et poignardé jeudi en fin de soirée dans le secteur Masson-Angers.

Ces deux suspects de Gatineau sont dans la vingtaine et Ils sont au poste de police de Gatineau où ils seront interrogés aujourd'hui.



Rappelons que la victime, connue des milieux policiers, a été battue et poignardée à l'angle des rues des Laurentides et du Progrès peu avant 23 heures hier.