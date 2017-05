Un ingénieur qui a servi de prête-nom pour le Renouveau Sherbrookois toujours à l'emploi de la Ville

L'ingénieur qui a servi de prête-nom pour financer la campagne électorale du Renouveau Sherbrookois en 2009 est toujours à l'emploi de la Ville de Sherbrooke. Le contrat de l'ingénieur, qui a été embauché en mars 2015 par la direction des projets majeurs, a été renouvelé récemment pour une période d'un an.



Le président du comité exécutif Serge Paquin a confirmé à Cogeco Nouvelles que le fait que cet ingénieur ait agi comme prête-nom et versé 1000 dollars à la campagne du Renouveau Sherbrookois n'a pas été considéré pour l'octroi de son contrat.



La Ville de Sherbrooke s'est plutôt basée sur son rendement et les besoins requis pour l'obtention de ses services. Certains élus indépendants sont inconfortables avec cette situation qu'ils jugent préoccupante sur le plan éthique.

Rappelons que le Directeur général des élections du Québec a décidé de ne pas poursuivre les prêtes noms.