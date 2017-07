Un jeune homme diabétique manque à l'appel à Gatineau

La police de Gatineau sollicite l'aide de la population pour retrouver un homme de 28 ans porté disparu depuis la fin de semaine.

Dave Lanteigne a été vu pour la dernière fois vers 3h30 samedi matin au restaurant Pizza Italie du Vieux-Hull.Il n'a donné aucun signe de vie à sa famille et son colocataire depuis.

Le jeune homme est diabétique et n'avait pas ses médicaments avec lui. Il n'aurait pas de cellulaire ni son porte-feuille.

Les autorités ont des raisons de craindre pour sa santé et demandent aux résidents du secteur de garder l'oeil ouvert et de regarder sur les terrains où il s'est peut-être évanoui.

Dave Lanteigne a les yeux et les cheveux bruns. Il est de stature moyenne et avait une barbe partielle lors de sa disparition. Il portait un jeans bleu et un t-shirt vert.

Si vous avez des renseignements permettant de le localiser, composez le 911 ou le 819-246-0222.