Un Magogois égaré qui s'était blotti avec ses deux chiens en haut du mont Lafayette, au New Hampshire, a été secouru in extremis. Les autorités affirment que les secouristes ont communiqué par textos et avancé péniblement, enfoncés jusqu'à la taille dans la neige, pour le rejoindre.



L'homme de 25 ans, Vincent Hevey, avait emprunté un sentier avec ses chiens vers 9h hier matin pour se rendre au sommet, qu'il a atteint vers 15 h. Rendu tout en haut, il a perdu trace du sentier, ainsi que ses gants.



Les sauveteurs sont arrivés sur place la nuit dernière. Il semble qu'il n'aurait pas survécu à la nuit sans leur arrivée.