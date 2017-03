Jean-Guy Cloutier

Chargement du lecteur ...

Un nouveau bâtiment à vocation résidentiel et commercial verra le jour au centre-ville de Lac-Mégantic.La première phase comportera 5 logements et un commerce et deux autres phases pourraient être envisagées sur des terrains adjacents.En audio, le maire de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier indique que d'autres projets sont en cours au centre-ville.La construction du bâtiment devrait être terminée en juin.