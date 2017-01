Un nouveau mandat d'arrestation contre Youri Blais-Skorvaga Youri Blais-Skorvaga/Cogeco Nouvelles

Un mandat d'arrestation a encore été émis contre Youri Blais-Skorvaga, qui a quitté pour une 2e fois la maison de thérapie où il devait séjourner sur ordre de la cour. L'homme de 25 ans est accusé d'avoir soutiré plus de 70 000 $ à sa grand-mère contre son gré.



En novembre dernier, Youri Blais-Skorvaga s'était enfui une première fois du centre de thérapie où il était pour vaincre ses dépendances.



Il avait été retrouvé par les policiers et le juge Paul Dunnigan avait accepté de lui faire de nouveau confiance.



S'il est de nouveau arrêté, Blais-Skorvaga pourrait se en prison en attendant la suite des proédures.



Il est accusé de vol, fraude, harcèlement criminel, voies de fait et voies de faits armées à l'endroit de sa grand-mère.



Il a des antécédents en matière de stupéfiants et de harcèlement.