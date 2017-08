Un nouveau projet pourrait naître de l'oeuvre d'art abîmée

Cécile Gélinas

De l'acte de vandalisme perpétré sur l'oeuvre d'art public extérieur au Musée des beaux-arts de Sherbrooke la fin de semaine dernière pourrait naître un nouveau projet.Ils profiteront plutôt de l'incident pour faire de la sensibilisation sur l'importance de l'art public et peut-être lancer une nouvelle idée comme un concours afin de créer une sculpture flottante sur le lac des Nations.En audio, la directrice générale du Musée des beaux-arts, Cécile Gélinas.Rappelons qu'une partie de l'oeuvre Ciel et Terre a été jetée dans la rivière Magog la semaine dernière.Mme Gélinas et l'artiste évaluent actuellement les possibilités de remettre l'oeuvre en place même si la sphère est abîmée.