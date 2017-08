Danielle Berthold

Chargement du lecteur ...

Un nouveau skatepark a été inauguré au parc Desranleau dans l'arrondissement de Fleurimont.Ceux-ci comprennent la construction d'un nouveau bâtiment de service, d'un demi-terrain de basketball et de terrains de volleyball ainsi que la sécurisation de l'aire de glissade.La conseillère municipale du district de Desranleau, Danielle Berthold indique que Sherbrooke compte de plus en plus d'adeptes de planche à roulette.