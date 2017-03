Cynthia Fontaine

Un premier escalier interactif dédié à la réadaptation physique au Québec a été inauguré au Centre de réadaptation Estrie.

Conçu par l'organisme MURIRS, celui-ci permettra de répondre aux besoins des intervenants en réadaptation qui travaillent auprès des enfants et des adolescents.



Les usagers commenceront leurs parcours dans les fonds marins et remonteront vers la terre ferme ou l'inverse.



Des pièces tactiles magnétiques leur permettront également d'interagir avec des éléments du décor.



En audio, Cynthia Fontaine est une physiothérapeute impliquée dans la réalisation du projet.



Des enfants avec des retards de développement ou des difficultés motrices pourront notamment profiter de l'escalier interactif.



Le projet a été réalisé grâce à l'appui financier du Fonds Nancy-Shields et de la Fondation du Centre de réadaption Estrie.