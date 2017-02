Un réseau de trafiquants de Fentanyl est démantelé à Ottawa

Douze personnes ont été arrêtées au terme du démantèlement d'un vaste réseau de trafiquants de Fentanyl à Ottawa.

La police a ouvert une enquête en septembre dernier, après avoir été mise au fait qu'un groupe d'individus s'adonnait à des activités illégales de distribution de comprimés contrefaits, contenant du Fentanyl.

La substance était également distribuée dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario.

Au total, six mandats de perquisition ont été menés, soit dans une résidence unifamiliale, deux maisons en rangée, deux appartements ainsi qu'une unité d'entreposage.

Sur place, les policiers ont notamment saisi plus de 130 000$ en devise canadienne, des fusils d'assaut et de chasse, des carabines, 2 matraques électroniques sous forme de téléphone cellulaire, des munitions, en plus des différentes drogues utilisées pour la production.

Sept hommes et cinq femmes ont été arrêtés et doivent comparaître demain sous une kyrielle d'accusations liées aux drogues et aux armes à feu.

L'identité des accusés n'a pas encore été dévoilée.