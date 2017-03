Un troisième témoignage au procès de William Labranche

Troisième témoignage dans l'affaire William Labranche.

Une ancienne amie et colocataire de la première présumée victime est venu raconter à quelle point celle-ci a changé drastiquement et rapidement après avoir commencé à fréquenter l'accusé.

Elle a aussi dit avoir perdu contact définitivement avec son amie après une chicane entourant la présence d'un coffre-fort sentant la marijuana dans leur appartement, à l'été 2011.

Plus tôt dans la journée, la première présumée victime a complété son témoignage après 4 jours et demi et une policière de Trois-Rivières a été invitée à la barre pour témoigner brièvement.

William Labranche fait face à 38 chefs d'accusations, notamment en lien avec des sévices sexuels qu'il aurait fait subir à deux jeunes femmes.