Un urgentologue gatinois écope une radiation de 15 mois pour avoir giflé une patiente

L'urgentologue gatinois, Luc-Philippe Lacroix, vient d'être radié temporairement pour 15 mois après avoir giflé une patiente agitée.

Le conseil de discipline du Collège des médecins du Québec a imposé cette sanction après l'avoir reconnu coupable en mai dernier.

Dr Lacroix a ainsi été sanctionné pour ne pas avoir eu «une conduite irréprochable à l'endroit d'une patiente» à l'hôpital de Gatineau.

Les faits reprochés remontent à janvier 2015, lorsque l'urgentologue tentait de maîtriser la femme en crise en lui tirant les cheveux pour la maintenir en place.

Cette dernière aurait répliqué en lui crachant en plein visage. L'omnipraticien l'a alors giflé en plus de la menacer sachant qu'elle était atteinte du VIH et de l'hépatite C.

Le conseil de discipline recommande aussi au conseil d'administration du CMQ «d'imposer à l'intimé de suivre avec succès un cours de la Relation Savoir-Être ainsi qu'un cours sur la Gestion de la colère».