Une adolescente de 14 ans serait en fugue Victoria Branchaud/SPS

Le Service de police de Sherbrooke demande l'aide du public pour tenter de retrouver une adolescente qui serait en fugue. Victoria Branchaud, 14 ans, a quitté son domicile vers 8 h ce matin pour se rendre à l'école avec 40 $ en argent de poche.



Elle ne s'est toutefois jamais présentée à l'école et ses parents n'ont pas été avisés de son absence.



La jeune fille pourrait se trouver dans la région de Montréal selon ses parents.



L'adolescente mesure 5 pieds 5 pouces, pèse environ 130 livres, a les yeux bruns et les cheveux noirs.



Au moment de sa disparition, elle portait un manteau d'hiver noir avec un capuchon en fourrure, des pantalons style legging gris foncés, une chemise carrelée rouge et noir, des bottes noires aux genoux et un sac à dos couleur rouge magenta.



Toute information permettant de la retracer peut être communiquée au SPS au 819 821-5555.