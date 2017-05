Bernard Sévigny

Une centaine de vélos remis à neuf seront offerts à des jeunes de Sherbrooke issus de milieux défavorisés.Des jeunes de différentes écoles primaires et secondaires recevront un vélo et un casque.Le maire Bernard Sévigny souligne la portée sociale de ce projet qui permet aux jeunes de découvrir leur ville avec leurs amis.Les responsables de Récupère-don ton vélo disent avoir de plus en plus de difficulté à trouver des vélos pour constituer la banque du projet.Une collecte se tiendra le samedi 20 mai de 10h à 15h à l'école La Montée pavillon St-François.