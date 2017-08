Jean-Martin Cyr

La nouvelle division du centre récréatif régional s'appellera «Le Volte» et sera située dans l'ancien Réno-Dépot et Brico-Max de Sherbrooke.Un centre de trampolines et un centre d'amusement pour enfants seront y aussi fusionnés.Monsieur Cyr explique que la localisation de la deuxième succursale près du secteur commercial de la ville était le meilleur choix pour eux.Rappelons que des investissements avaient été faits dans le centre actuel de la rue Aberdeen pour satisfaire la clientèle.