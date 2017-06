Une escouade anti-fraude pour Hydro-Quebec

Hydro-Quebec a mis sur pied une escouade composée de 50 personnes, dont la mission est de contrer le vol d'électricité sur son réseau. Selon le Journal de Québec, plusieurs voleurs ont déjà été retracés dans les régions des Laurentides et de Lanaudière au cours des derniers jours.



Chaque année, plus de 75 millions de dollars sont volés en électricité, et ce, dans tout le réseau d'Hydro-Quebec.



Ces vols ont augmenté de 12% au cours de la dernière année avec 605 vols répertoriés.