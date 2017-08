Une femme d'Ottawa portée disparue depuis samedi soir

La police d'Ottawa sollicite l'aide du public pour retrouver une jeune femme de 27 ans portée disparue depuis samedi soir.

Brandi Taggart a été vue pour la dernière fois vers 22h45 dans le secteur de la rue de Carillon à Vanier.

Elle est décrite comme une femme mince aux yeux bleus et aux cheveux bruns, mesurant 5 pieds 3 et qui arbore un tatouage sur lequel il est inscrit «Eric» et «Carter.

Elle portait un haut gris-violet et vert, un pantalon Lululemon à rayures noires et des sandales rouge et noir de marque Under Armour.

Si vous détenez de l'information sur cette disparition, veuillez communiquer avec l'Unité centrale des enquêtes criminelles au: (613) 236-1222, poste 5166.