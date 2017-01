Une femme mordue au visage par un Labrador FM93

QUÉBEC - Une femme a été mordue au visage par un Labrador en adoption provenant du centre de service animalier municipal Les Fidèles moustachus. Selon le Journal de Québec, c'est en se présentant chez une amie, qui hébergeait le chien, et alors qu'elle se déchaussait que Stéfanie Mathieu a été victime de l'attaque du Labrador.





Selon la victime, le chien paraissait pourtant calme à son arrivée et ce n'était pas la première fois qu'elle le côtoyait.





Mme. Mathieu a contacté le refuge municipal, qui après maintes discussions, a refusé de l'indemniser, plaidant que la bête était sous la responsabilité de son amie.





La dame a affirmé de pas vouloir poursuivre son amie, et plaide que le centre Les fidèles mousachus a une responsabilité dans le cas d'un chien dangereux envoyé en famille d'accueil.