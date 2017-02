Une infirmière auxiliaire de Coaticook reconnaît avoir volé des narcotiques

Une infirmière auxiliaire de Coaticook a reconnu avoir volé plus de 200 comprimés de Ritalin et de narcotiques, et avoir consommé pendant qu'elle travaillait. Marie-Claude Dufresne a plaidé coupable à deux chefs d’infraction devant l’Ordre des infirmières auxiliaires du Québec, hier.



Selon le Journal de Montréal, au total, entre juillet 2015 et mars 2016, elle s’est approprié 200 comprimés de Ritalin, 50 ampoules de Dilaudid (2 ml) et 10 comprimés d’hydromorphone.



Le stratagème de l’employée d’un centre d’hébergement de Coaticook était simple.



Lorsqu’un patient avait une prescription d’un médicament qu’elle consommait, elle avait accès à des doses et se les appropriait sans les déclarer.



Elle volait aussi des sachets déchirés, donc périmés.



La femme de 34 ans consommait durant ses heures de travail.



Le centre l’a congédiée en mars 2016, après avoir pris connaissance de ses actes.



Les deux parties ont recommandé une radiation de neuf mois.