Une policière du Caroussel de la GRC qui s'est fait lancer du fumier, s'entend hors-cour

Une sergente de la GRC qui alléguait avoir été agressée sexuellement, harcelée et trainée dans du fumier de cheval, vient de régler son dossier avec son employeur.

Les détails de l'entente vont toutefois demeurer confidentiels.

La poursuite indiquait que les collègues de Caroline O'Farrell l'arrosaient avec de l'eau froide et du fumier et qu'elle avait été agressée et harcelée à plusieurs reprises dans les années 80.

Sa poursuite indiquait aussi que d'autres membres du Carrousel de la GRC avait organisé des paris sur le jour où elle s'enlèverait la vie.

Les allégations ont été prouvées lors d'une enquête à l'interne.

Madame O'Farrel est toujours membre de la GRC.