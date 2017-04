Une pratique de la municipalité de Saint-Augustin intéresse outremer

QUÉBEC - Une méthode de sondage propre à la municipalité de Saint-Augustin-de-Desmaures intéresse ailleurs au Canada et même dans d'autres pays. C'est que depuis un moment, la ville de Saint-Augustin sonde sa population sur le web sur une base quotidienne, et utilise les résultats de ces sondages pour prendre un certain nombre de décisions.





Cette méthode de sondage en continue attire l'oeil notamment de Sherbrooke, Gatineau, Montréal, Ottawa et Toronto, mais aussi de Winnipeg, Las Vegas et Moscou.





Le "tableau de bord" est aussi nominé au gala Ovation municipale de l'Union des Municipalités du Québec qui se déroule le 5 mai prochain.