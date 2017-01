Une résidence a été la proie des flammes à Lévis

LÉVIS - Une maison unifamiliale du secteur St-Nicolas a été la proie des flammes au cours de la nuit de samedi à dimanche. À l'arrivée des pompiers, 70% de la surface du toit était enflammée.



Deux alarmes ont rententi et 22 pompiers ont été déployés sur les lieux pour lutter contre l'incendie.



Tous les résidents ont été en mesure d'évacuer la maison.



On ne connait ni la cause de l'incendie, ni la valeur des dommages.