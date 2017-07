Une scierie de La Malbaie ravagée par les flammes

QUÉBEC - Une scierie de La Malbaie en Charlevoix a été la proie des flammes hier. Le virulent incendie a donné du fil à retordre à la vingtaine de pompiers déployés, qui se sont affairés au plus fort de leur combat à protéger les bâtiments adjacents qui étaient menacés.





Le feu aura finalement eu raison de deux bâtiments qui, heureusement, étaient vides au moment où l'incendie s'est déclaré.





On ne connait toujours pas la cause du sinitre.