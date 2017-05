Une visite des premiers ministres qui vaut de l'or à Gatineau selon le maire

Maxime Pedneaud-Jobin et Thérèse Richard

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin, estime que la visite des deux premiers ministres à Gatineau jeudi a été d'une grande utilité.

Selon lui, Justin Trudeau et Philippe Couillard ont été en mesure de constater l'ampleur de la situation directement sur le terrain.

Des propriétaires non occupants, qui n'ont toujours pas accès au programme provincial d'aide financière, sont désespérés.C'est le cas de Thérèse Richard, qui espère être indemnisée.

Les deux premiers ministres ont pu constater du haut des airs, à bord d'un hélicoptère, l'étendue des dégâts. Ils ont ensuite fait quelques pas dans les rues des secteurs affectés, accompagnés du maire, du député fédéral de Gatineau, Steven MacKinnon, et des ministres fédéraux de la Sécurité publique, de la Défense et de l'Environnement.

Dans le point de presse qui a suivi, M. Couillard a dit que son gouvernement était à revoir les calculs pour les programmes d'indemnisation. M. Trudeau, pendant ce temps, a reparlé de la nécessité de s'adapter aux changements climatiques.

«Si on a des événements qui sont censés arrivés à tous les cent ans seulement qui arrivent à toutes les décennies, ou à tous les deux ou trois ans, il va falloir qu'on repense à comment on bâtit nos villes, comment on prévoit nos infrastructures», a avancé M. Trudeau.

«Il va falloir reconstruire mieux pour qu'on ne soit pas en train de faire face à la même situation dans cinq ans, dans 10 ans, dans 20 ans».

La ville prépare une grande corvée qui se fera une fois que l'eau sera complètement retirée des rues.

«La bataille n'est pas terminée. (...) Il y a encore des gens qui sont dans leurs maisons, qui se battent pour leurs maisons. Il y a beaucoup de gens qui veulent y retourner. Il y a des infrastructures à sécuriser avant que ce soit possible», a averti le maire Pedneaud-Jobin.

Les soldats déployés par Ottawa comptent rester pour prêter leur aide pour la suite. M. Trudeau a assuré que les militaires canadiens, dans ce genre de circonstances, «arrivent vite, mais repartent lentement».