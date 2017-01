Éric-Jan Zubrzycki

QUÉBEC - Le syndicat des employés de l'Université Laval s'indigne de voir que deux doyens ont fait des aller-retour entre Québec et Montréal en limousine.

Selon le Journal de Québec, les doyens des facultés de médecine et de pharmacie ont voyagé en limousine pour se rendre au Ritz-Carlton en 2013 et 2014. Chaque voyage aura coûté 793$ à l'Université Laval.



La direction de l'université indique qu'il s'agissait de la solution la plus économique.



Le porte-parole du syndicat des employés de l'Université Laval, Éric-Jan Zubrzycki...