Évacuations à Maniwaki

En Haute-Gatineau, après l'évacuation des 66 résidents du centre d'hébergement pour personnes âgées, le Foyer du Père Guinard au tour des écoliers d'être touchés par la crue des eaux.

Deux écoles, soient la Cité étudiante de la Haute-Gatineau et l’école primaire Woodland ont été évacuées par mesure préventive hier. Les jeunes de la Cité étudiante n’auront de cours aujourd’hui non plus.

Quant aux bénéficiaires du Foyer du Père Guinard, ils ont été relocalisés dans sept autres établissements de la région le temps que la crue printanière passe.

Judith Daoust, directrice soutien à l'autonomie aux personnes âgées au CISSS de l'Outaouais.

La rivière Désert est déjà sortie de son lit en bordure de la rue des Oblats et Hydro-Québec a dû ouvrir les vannes du barrage Mercier au nord pour assurer la sécurité de ses installations. Le Baskatong étant déjà rempli, Hydro déverse 740 mètres cubes par secondes à la centrale Mercier au lieu de la moyenne de 250 mètres cubes. De là les mesures de préventions en aval.