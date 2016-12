Vicki-May Hamm

Chargement du lecteur ...

Plusieurs chantiers sont présentement en cours à Magog et c'est ce qui motive la mairesse, Vicki-May Hamm a sollicité un troisième mandat lors de l'élection de 2017.Vicki-May Hamm souhaite une relève en vue de l'élection de 2021.Rappelons que plusieurs projets d'infrastructures sont prévus à Magog en 2017 dont la construction d'une nouvelle caserne et d'une station d'épuration dans le secteur Omerville ainsi que la revitalisation du centre-ville et la réfection du sentier du Marais de la Rivière-aux-Cerises.