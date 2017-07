Violent accident sur la route 169

QUÉBEC - Un camion lourd et un véhicule de type VUS sont entrés en collision sur la route 169 dans le secteur du Lac-Jacques-Cartier lundi en fin d'après-midi. Le camionneur s'est retrouvé dans le fosset alors que le conducteur du VUS s'est vu infliger des blessures beaucoup plus sérieuses, mais on ne craint pas pour sa vie.





La fatigue serait une hypothèse plausible pour expliquer l'accident selon la Sûreté du Québec.