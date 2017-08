Voici le candidat de la CAQ dans Louis-Hébert LinkedIn

La Coalition Avenir Québec aurait choisi son candidat pour la partielle dans Louis-Hébert. Bien que la CAQ a refusé aujourd'hui de confirmer la nouvelle, elle n'a pas non plus nié que Normand Sauvageau a été choisi par la formation tel que véhiculé depuis ce matin.



M. Sauvageau, qui vient tout juste de prendre sa retraire à 62 ans du monde bancaire, est un nouveau venu dans la politique active.



Il était toutefois impliqué à la CAQ dans le comté qu'il briguera et dans Cap Rouge, où il réside depuis environ trente ans.