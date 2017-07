Voie de contournement à Lac-Mégantic: deux options se démarquent selon le BAPE

La population de Lac-Mégantic et les citoyens des environs sont toujours fortement divisés à propos de l'avenir à réserver à la voie ferrée se trouvant en plein coeur de la ville. Cependant, l'option du statu quo semble être privilégiée par une majorité de gens, selon un nouveau rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement.







Cet organisme a publié un rapport de 77 pages, aujourd'hui, au terme de deux mois d'enquête.







Il en est venu à la conclusion qu'il reste encore beaucoup de travail à faire avant de trouver une solution adéquate pour Lac-Mégantic puisque certaines options ont encore été trop peu étudiées à ce jour. Le Bureau d'audiences publiques en environnement retient deux options pour le réaménagement de la voie ferrée traversant le centre-ville de Lac-Mégantic.



La première option consiste en le statu quo qui maintient le tracé actuel et la seconde favoriserait la construction d'une voie de contournement, dont le point de déviation serait à l'ouest de Frontenac.



La voie ferrée poursuivrait alors son chemin vers l'est et franchirait la rivière Chaudière, au sud du pont routier de la route 161.



Le coût de la seconde option est évalué à 115 millions de dollars, ce qui inclut les frais du démantèlement de la voie existante.



Selon le BAPE, ce scénario mérite une attention particulière en raison de ses avantages environnementaux, sociaux et économiques.



Quant au maintien du tracé actuel, il soutient que la population doit accepter le risque qu'un autre accident ferroviaire se produise en raison de sa configuration.