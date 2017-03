Vol au Centre de foires: les trois suspects demeurent détenus au moins jusqu'à lundi Cogeco Nouvelles

Les trois individus accusés d'avoir dérobé le guichet automatique du Centre de foires demeurent détenus au moins jusqu'à lundi. Francis Veilleux, Michaël Sanders et Francis Deslauriers étaient de retour devant le tribunal aujourd'hui à Sherbrooke mais leurs dossiers ont été reportés.



L'avocat de Michael Sanders, Me Christian Raymond a fait savoir que de nouvelles accusations seraient déposées contre son client.



Des discussions auront lieu concernant ses conditions de remise en liberté afin qu'il puisse être admis en maison de thérapie.



Les trois hommes pourraient être reliés à d'autres vols commis récemment à Sherbrooke, notamment ceux de la bijouterie Skinner et Nadeau et du Complexe Thibault GM.