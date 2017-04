Vol de sirop d'érable : amendes salées et prison

Une semaine après la condamnation d'Avick Caron au palais de justice de Trois-Rivières, 3 autres accusés dans le dossier du vol de sirop d'érable, Richard Vallières, Raymond Vallières et Étienne St-Pierre reçoivent leur sentence aujourd'hui.

Richard Vallieres a reçu une peine de 8 ans de prison. Déjà détenu depuis le mois de novembre, il lui reste 7 ans et 4 mois à purger. Il est aussi condamné à payer une amende de près de 9,4 millions de dollars. Le juge Raymond W. Pronovost a souligné que Vallieres était la tête dirigeante de l'opération, qu'il n'avait aucun scrupule à entraîner des proches dans le crime et qu'il n'avait aucun respect pour personne et pour la loi.

?

Son père Raymond Vallieres a écopé d'une sentence de prison de 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité et d'une amende de près de 9 900 dollars.

?

Quant à Etienne St-Pierre, il écope d'une sentence de prison de 2 ans moins un jour à purger dans la collectivité et d'une amende de plus d'un million de dollars.

?

En 2011 et 2012, le contenu de plus de 9 500 barils de sirop d'érable a été volé dans un entrepôt de Saint-Louis-de-Blandford. La valeur de la marchandise est de près de 19 millions de dollars.

par Claude Boucher